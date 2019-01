En Svizra è il dumber d'infecziuns cun legionellas l'onn passà puspè s'augmentà marcantamain. Perquai che la raschun per la malsogna na po betg adina vegnir eruida èsi pretensius da cumbatter la malsogna.

Ina funtauna per las legionellas èn tranter auter duschas.

Il 2018 èn vegnids annunziads en Svizra 567 cas da malsogna da legiunaris. Quai resorta da las cifras actualas da l'Uffizi federal da sanadad. L'onn avant eran quai anc 490 cas ed il 2016 schizunt mo 365 cas. La raschun principala per la malsogna na saja anc adina betg enconuschenta. Ins sappia bain co la malsogna sa sviluppeschia, ma per il pli sa tractia da singuls cas cun raschuns che sajan difficilas dad eruir, ha declerà il manader da malsognas transmissiblas dal BAG, Daniel Koch.

Sco funtaunas principalas per las legionellas han ins chattà l'ultim temp surtut duschas, vapurisaders, whirlpools, indrizs da ventilaziun e turs da sfradentar. L'infecziun succeda cun respirar vapur d'aua che cuntegna las bacterias. Il temp d'incubaziun munta a dus fin diesch dis. La malsogna sa mussa cunzunt sco puntga/malcostas e po en 5 fin 15% dals cas finir cun la mort, e quai malgrà il tractament cun antibiotica.

