Il rapport da Schilling intercurescha dapi il 2006 la cumpart da las dunnas tar ils 100 pli gronds patruns da la Svizra. Tenor il nov rapport da Schilling eran l'onn 2018 per l'emprima giada 9% dunnas en ina posiziun da cader en Svizra. Quei èn 2% dapli che anc l'onn 2017 e dubel uschè bleras sco l'onn 2006.

In ulteriur record hai era dà en ils cussegls administrativs. Per l'emprima giada èn sur 20% dals commembers stads dunnas. Malgrà quai record è la Svizra in dals pajais cun las paucas dunnas en cussegls administrativs. En il rapport da Schilling èn sulettamain l'Irlanda e la Grezia plazzadas mender. A la testa da la tabella è cun ina quota da dunnas en cussegls administrativs da 44% la Frantscha.

