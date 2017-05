Adina dapli interpresas svizras van suten cun las pajas

Ina controlla dal secretariat statal per economia SECO ha mussà, che 12% da las interpresas svizras senza contract collectiv fan dumping da pajas. Quai ha communitgà il SECO.

L’on passà ha il SECO controllà 42’000 interpresas e 164’000 persunas per guardar, sch’ellas sa tegnan vid las cundiziuns da lavur e paja. Quai è vegnì fatg en il rom da las mesiras flancantas per la circulaziun libra da persunas.

Interpresas senza contract collectiv en la critica

La controlla ha mussà ch’i dat vi e pli interpresas, che na sa tegnan betg vi da las cundiziuns prescrittas – quai surtut tar interpresas, che n’èn betg liadas ad in contract collectiv (GAV). Tar quellas interpresas èn vegnidas fatgas il 2015 e 2016 en tut 20'714 controllas. Quellas controllas han mussà 2’159 cas da dumping da paja, tge che correspunda ad ina quota da 12%. Ils onns 2013/2014 era la quota anc tar 9%.

Cifra da controllas vegn augmentada vinavant

En il cumparegl cun l'onn passà è il dumber da las controllas bain chalà per 6%, il nivel da controlla saja dentant stà in dals pli auts dapi il 2008, communitgescha il Seco.

Il Cussegl federal vul, che las mesiras flancantas per cundiziuns da lavur e da paja vegnan tegnidas èn meglier. Perquai vegnan augmentadas las controllas per 30% sin 35’000 controllas l’onn. Ils sindicats avevan schizunt dumandà in augment sin 50’000 controllas.

