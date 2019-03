Tar bunamain la mesadad da las interpresas examinadas èn las pajas da CEOs creschidas dapi il 2007 per pli che 20%. En media survegnan ils schefs da concerns en Svizra mintg'onn 2 fin 4% dapli paja.

Adina dapli paja per schefs da concerns

Ils schefs da concerns en Svizra gudognan mintg'onn adina dapli. Quai mussa in'analisa da las grondas interpresas sin il martgà d'index svizzer ch'è vegnida realisada da l'emissiun da televisiun ECO da SRF.

Tranter il 2008 e 2017 èn las pajas dals CEOs svizzers en media creschidas per 2 fin 4% per onn. Tar la mesadad dals 20 concerns examinads è la paja schizunt creschida per dapli che 20% dapi il 2007. Quai malgrà ch'il gudogn è tar bleras interpresas savens pli pitschen en cumparegliaziun cun avant 10 onns.

Plinavant mussa l'analisa ch'ils bonus giogan la pli gronda rolla en connex cun las midadas da paja. Savens na stettian quels dentant betg en connex cun ils resultats effectivs da las interpresas. Da declerar saja quai surtut cun il grond cumbat da concurrenza internaziunala da las interpresas. Ina concurrenza che saja medemamain a la tschertga da buna glieud e che porschia pajas correspundentas.

RR novitads 06:00