Adina dapli purs èn pertutgads da burnout

En Svizra vegnan adina dapli puras e purs a lur cunfins. Actualmain è mintga 8avel periclità dad in burnout, quai mussa in studi dal center da cumpetenza da la Confederaziun – Agroscope.

La malsogna da stress burnout è s'augmentada ils davos onns. Ils pertutgads pateschan da differents sintoms segir dentant d'ina permanenta stancladad.Tenor retschertgas èn 12% dals purs periclitads, la media da la populaziun be 6,1%. Quai munta ch'ils purs èn periclitads dubel uschè fitg sco autras branschas. Prevenziun è fitg impurtanta.

Finanzas è factur da ristg il pli grond

Las raschuns per in burnout tar ils purs sajan differentas. D'ina vart saja quai la situaziun finanziala, la sanadad e la mancanza da temp liber. Da l'autra vart procuria ina stretga colliaziun da mastergn e famiglia per conflicts.

