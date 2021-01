La cumpart da la Baselgia roman-catolica è restada relativamain stabila. La cumpart da la Baselgia evangelic-refurmada è però sa sminuida a favur da la cumpart da persunas ch'inditgeschan d'avair nagina confessiun.

Adina daplirs senza religiun en Grischun

Il 2010 eran anc 13% da las persunas en il Grischun senza religiun, il 2019 gia 21%. La cumpart da persunas senza confessiun crescha er en il Grischun. Quai va sin donn e cust da las duas grondas cuminanzas, la Baselgia roman-catolica e la Baselgia evangelic-refurmada. Fertant che la cuminanza roman-catolica è sa reducida da 44% sin 40%, è la cuminanza evangelic-refurmada sa reducida da 35% sin 32%. Autras cuminanzas catolicas ed er islamas èn persuenter creschidas in zic en il Grischun l'ultim decenni.

Digren da commembers – in fenomen betg sulet tar Baselgias

La decana refurmada dal Grischun, Cornelia Camichel na crai betg che l'impurtanza da la religiun è davent, mabain che la stretga relaziun envers ina instituziun sa mida. La finala stoppia betg be la baselgia mabain er autras instituziuns cumbatter cun la digren da commembras e commembers. Perquai stoppia la Baselgia empruvar da cuntanscher las novas cuminanzas, per exempel quellas che sa furman en las raits socialas.

La cuminanza evangelic-refumada è sa reducida l'ultim decenni da 35% sin 32%. Las cifras na fan damain quittads a la decana Cornelia Camichel. Pli inquietant fiss tenor ella, sche la Baselgia refurmada perdess il fil tar ina entira generaziun.

Dapli quittads èsi da far sche la generaziun pli giuvna e lur uffants perdan er la relaziun tar la Baselgia. Lura na pon ins betg pli mantegnair la purschida che la Baselgia ha il mument.

La gronda cuminanza en Grischun furma la Baselgia roman-catolica. Actualmain fa 40% da la populaziun part da quella cuminanza, 4 puncts procentuals damain che avant 10 onns. Per Silvia Casutt ch'è la vicepresidenta da la cumissiun administrativa da la Baselgia catolica dal Grischun ha quai diversas raschuns:

I ha forsa da far cun il co la Baselgia sa preschenta en igl egls da blers catolics. Da l'autra vart èsi er ina situaziun da la societad dad oz. Forsa pon ins dir: I va fitg bain cun nus. Ed en tals temps n'èn ils basegns da religiun betg uschè gronds.

Silvia Casutt è persvasa ch'ins stoppia tschertgar ina via communabla per far frunt a la digren. Tuttas instituziuns cun ils uvestgieus e las Baselgias statalas emprovian da meglierar la situaziun cun divers programs.

Situaziun en Svizra

Il 2019 han damain persunas inditgà la religiun roman-catolica u evangelic-refurmada. Vis sur l'entira Svizra è la cumpart mintgamai sa sminuida per 4 respectivamain 5 puncts procentuals. En il fratemp è la gruppa da persunas senza religiun daventada la segund gronda suenter las persunas che tutgan tar la Baselgia roman-catolica. Tenor las pli novas cifras da l'Uffizi federal da statistica tutga in terz da la populaziun svizra, 34%, a la cretta catolica.