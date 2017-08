Adina pli pauc ospitalisads pervi da tissientadas d'alcohol

Dapi il 2008 sa reducescha il dumber da persunas che ston vegnir ospitalisadas pervia d'ina tissientada d'alcohol.

Il 2014 èn bun 11'000 persunas vegnidas tractadas. Quai mussa in studi per incumbensa da la Confederaziun. Tractaments ambulants n'ha l’organisaziun «Dependenzas Svizra» betg resguardà.

Tranter ils onns 2003 e 2008 eran ils cas s’augmentads marcantamain. Quai cunzunt tar giuvenils. Dapi lura èn ils cas sa reducids tar tut las gruppas da vegliadetgna.

Da numnar raschuns per questas midadas saja grev, uschia ils auturs dal studi. Quai tant per l'augment dals cas tranter il 2003 ed il 2008 sco er per il trend cuntrari che sa mussa actualmain.

