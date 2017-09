Administraziun da duana duai vegnir digitalisada

Per pudair digitalisar l'administraziun da duana ha il Cussegl dals chantuns approvà in credit da 393 milliuns francs. Ils daners duain dentant vegnir liberads successiv.

L'administraziun federala da duana po modernisar lur process. Suenter il Cussegl naziunal ha era il Cussegl dals chantuns approvà in credit da 393 milliuns francs per il project d'informatica DaziT. L'emprima transcha da quest project è er gist vegnì dà liber. Il Cussegl naziunal aveva reducì l'emprima transcha per 123 milliuns sin 71,7 milliuns francs.

Simplifitgar process tar la duana e spargnar custs

DaziT duai gidar da transferir la duana en il temp digital e da distgargiar l'economia perquai ch'ins po cun quest project spargnar custs tar il proceder da duana.

Tenor cusseglier federal Ueli Maurer èn ils process per duana e guardia-cunfin oz ineffizients. Ina digitalisaziun simplifitgass las proceduras cleramain. Quai duai era vegnir dabun a viagiaturs.

En futur duain ils clients pudair ademplir lur obligaziuns sur in portal d'internet da tuttas uras. Rauba po vegnir annunziada en l'avegnir gia avant ch'entrar en il pajais, quai ch’accelerescha il passagi al cunfin. DaziT duai era avair in effect sin la segirtad. Cun la digitalisaziun han ins dapli capacitads per controllas tar il traffic da rauba sco era tar il traffic da persunas.

300 plazzas damain

Las proceduras a la duana custan oz 500 milliuns francs. La Confederaziun quinta ch'il potenzial da spargnar è var 20 pertschient. En l'administraziun da duana pudess ins spargnar 300 plazzas da lavur. la reducziun vegn a succeder sur ina fluctuaziun natirala.

