Administraziun federala ha dà ora l'onn passà 5,6 milliardas

L'administraziun federala centrala ha dà ora l'onn passà 5,6 milliardas francs per rauba, lavurs da construcziun e servetschs. Quai èn 45 milliuns francs pli pauc che l'onn avant.

78% da las expensas, 4,928 milliardas francs, èn incumbensas ch'èn vegnidas surdadas en in proceder avert, selectiv e sin invit. Il cussegl federal ha prendì enconuschientscha dal rapport davart la controlla d'expensas.

Il pli grond punct d'expensa a l'economia privata eran 1,16 milliardas francs per construcziuns da las vias naziunalas. Quai è circa tuttina bler sco l'onn passà.

281 milliuns francs ha l'administraziun federala centrala pajà per Hardware per l'informatica e meds da telecommunicaziun. Vitiers vegnan expensas per l'informatica e meds da telecommunicaziun per l'armada da 230 milliuns francs.

Betg sin la glista èn acquisiziuns da las dretgiras federalas sco era da l'administraziun federala decentrala. Latiers tutgan las scolas politecnicas federalas (ETH) ed il museum naziunal svizzer.

