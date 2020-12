Il Cussegl federal renconuscha e deplorescha che las autoritads svizras n'hajan betg impedì adopziuns da la Sri Lanka. Las autoritads hajan per part gì indizis per irregularitads massivas – agì n'han ellas betg.

Las autoritads da la Confederaziun e dals chantuns, hajan guardà davent a moda sistematica cura che prest 900 uffants da la Sri Lanka èn vegnids adoptads per part a moda illegala, durant ils onns 1970 fin ils onns 90. Quai è il facit d'in rapport da la Scol'auta turitgaisa per scienzas applitgadas (ZHAW), che l'Uffizi federal per giustia ha preschentà quest favrer. Oz ha il Cussegl federal preschentà in agen rapport tar il studi che cumpiglia prest 70 paginas. En quel declera el co il Cussegl federal vul lavurar si quests sbagls.

Dischplaschair pervi dals sbagls

Il Cussegl federal deplorescha che la Confederaziun ed ils chantuns n'hajan betg resguardà lur responsabladad envers ils uffants adoptads da la Sri Lanka, hai num en la communicaziun dal Cussegl federal. Malgrà indizis clers, ch'ins ha gì gia baud, davart las adopziuns illegalas, hajan las autoritads ditg spetgà d'impunder mesiras commensuradas encunter questa situaziun. Questas mancanzas influenzeschan fin oz la vita da questas persunas, hai num en il rapport.

Mesiras ed agid

Pervi dal rapport, ha il Cussegl federal decidì las suandantas mesiras:

Ils pertutgads duain survegnir dapli sustegn per tschertgar lur derivanza. Ina gruppa da lavur da chantuns, Confederaziun e pertutgads duai examinar tge mesiras ch'èn necessarias per quai.

In'analisa istorica duai plinavant vegnir extendida en Svizra. Il Cussegl federal dat en lavur in'ulteriur studi che duai examinar sch'i ha dà tals cas sistematics d'adopziuns illegalas er dad auters pajais.

En l'emprim studi da la ZHW vegn inditgà ch'er auters pajais duain vegnir examinads – en spezial l'India. Da lez pajais èn vegnids adoptads trais giadas uschè blers uffants sco or da la Sri Lanka. Il segund studi duai sa restrenscher sin l'archiv federal e duai esser in inventari.

«Na dastga betg sa repeter»

Ina gruppa d'experts duai examinar l'organisaziun e la responsabladad, sco era il proceder tar adopziuns d'ozendi. Ils eveniments da lura na possian betg sa repeter, scriva il Cussegl federal. Sche l'analisa mussia ch'i dettia mancanzas, vegnia il Cussegl federal a proponer midadas da la lescha. Uschia duai vegnir garantì che l'interess da l'uffant stat en il center tar adopziuns internaziunalas.