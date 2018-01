Adversaris da No Billag han il nas davant

Radund in mais e mez avant il termin da votaziun han ils adversaris da l'iniziativa No Billag il nas davant. En ina retschertga da Tamedia han 56% dals dumandads inditgà da dir «na» a l'iniziativa. 36% dals participants vulan abolir las taxas da radio e televisiun.

Sursiglir cuntegn supplementar Rom da retschertga En sia retschertga ha Tamedia dumandà 15'197 persunas da l'entira Svizra: - 10'681 da la Svizra tudestga - 3636 da la Svizra romanda - 880 dal Tessin

En las retschertgas enfin uss era in «gea» il tenor tar l'iniziativa No Billag. Uschia eran entschatta december 57% dals dumandads s'exprimids per l'aboliziun da taxas da radio e televisiun e mo 34% vulevan mantegnair ellas.

Ussa, bun in mais e mez avant la votaziun, èsi il cas cuntrari: Ils adversaris da la No Billag han il nas davant. En ina retschertga da la Tamedia han 56% dals dumandads inditgà d'esser cleramain cunter l'iniziativa. L'opiniun cuntraria, da votar cun in cler «gea», represchentan 36% dals participants. 7% èn anc malsegirs: 3% schessan plitost «na» e 4% plitost «gea». 1% n'ha betg respundì la dumonda.

Purschida mediocra cunter diversitad periclitada

L'argument principal (28%) per abolir las taxas da radio e televisiun è che la SRG saja in coloss che produceschia ina purschida da qualitad mediocra – tiers la gronda summa da daners ch'els survegnan mintg'onn. Per blers adversaris da l'iniziativa (32%) patiss la diversitad da medias senza ils daners. E las medias daventassan pli dependentas d'investiders privats.

PPS per, pensiunads cunter

Il pli grond cumpart als aderents da l'iniziativa fan votants da la Partida populara svizra (PPS) cun 73% ed il pli pitschen cumpart fan votants Partida socialdemocratica (PS) cun 17%. L'iniziativa chatta er pli tgunsch sustegn en la Svizra tudestga che en la Svizra franzosa. E cunzunt umens vulan abolir las taxas da radio e televisiun.

La pli gronda opposiziun cunter l'iniziativa han ins examinà en la gruppa da persunas sur 65 onns.

