La procura publica federala ha survegnì glisch verda per ina procedura penala cunter la Crypto SA a Zug. Sur onns aveva spiunà or tschients stadis per il servetsch secret american e tudestg.

Violà reglas d'export?

Il Cussegl federal haja autorisà la procura publica d'avrir ina procedura penala federala. Quai ha il departament federal da giustia e polizia confermà envers SRF. La raschun na saja dentant betg spiunadi, mabain il suspect ch'igl è vegnì fatg indicaziuns faussas tar dumondas d'export. Il Secretariat da stadi per l'economia (SECO) aveva gia purtà plant il favrer cunter nunenconuschent en chaussa.

L'affera crypto Textbox aufklappen Textbox zuklappen Ils servetschs secrets da la Germania e quel dals Stadis Unids avevan cumprà ils onns 70 a moda discusa la firma da Zug Crypto SA che produciva ils apparats da cifrar. Uschia duain ils servetschs secrets avair tadlà giu radund 130 stadis. Tenor retschertgas da medias duain las autoritads svizras avair savì da quai.

La cumissiun da gestiun dal Cussegl naziunal e dals chantuns ha cumenzà sias retschertgas curt suenter che las activitads èn vegnidas a la glisch ina examinaziun. Ella vul sclerir tgi che saveva cura tge. Sco surveglianza suprema dal servetsch federal d'infurmaziun e las sferas secretas da la confederaziun fa ella quai cun ina inspecziun.