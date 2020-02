En il scandal da spiunascha enturn la Crypto SA è in dossier impurtant davart il cas puspè cumparì en l'archiv federal.

Suenter ina tschertga intensiva hajan ins chattà il dossier, ha ditg in pledader da l'archiv federal envers SRF.

Suenter che Fedpol aveva turnà il dossier, saja quel vegnì mess davent en il fauss lieu.

I sa tracta d'in dossier ch'ha be paucs millimeters grossezza.

Legenda: Quest dossier era vegnì mess davent en il fauss lieu en l'archiv federal. 6 onns èn quests documents stads sparids. Archiv federal

En ina communicaziun ha l'archiv federal scrit, che la tschertga per ils documents «pers», saja vegnida schlargiada ils ultims mais.

Tar il dossier sa tracti dad actas da la Polizia federala davart examinaziuns da pli baud da la firma da Zug. Il 2014 ha la redacziun da la «Rundschau» vulì survegnir invista en il dossier. L'Uffizi federal da polizia haja dentant refusà l'access e tramess enavos il dossier a l'archiv federal.

Cun deponer il dossier, saja quel vegnì per accident en in auter dossier, e saja uschia vegnì mess en il fauss lieu, uschia l'archiv federal. Il dossier è anc sut in termin da protecziun.

