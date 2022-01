En il chantun Lucerna ston interpresas ch’han survegnì sustegn finanzial per cas da direzza pajar enavos daners – sch'ellas han fatg gudogn ils onns da corona 2020 e 2021. Cunquai ch’i sa tractia da daners da taglia, stoppian ins guardar che quels vegnian duvrads a moda conscienziusa e cun ina clera finamira. Quai ha ditg il Departament da finanzas dal chantun cun trair bilantscha dal program per cas da direzza.

Impurtant saja per la regenza da tractar tut las interpresas tuttina – e quai independent da lur grondezza. Ch’i dettia insumma interpresas, che hajan survegnì sustegn cun daners publics e silsuenter fatg gudogns – saja ina novitad legraivla. Quai ha constatà il minister da finanzas lucernais Reto Wyss.

Pajà ora 232 milliuns francs

Dapi la fin 2021 è il prim program per cas da direzza tras corona da la Confederaziun e dals chantuns serrà giu. 1'889 firmas en il chantun Lucerna han survegnì en tut 232 milliuns francs agid. Il mument è en consultaziun tar ils chantuns per ina segunda runda d'agid per cas da direzza. Quella duai entrar en vigur la fin da mars.