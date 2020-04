Entaifer las emprimas duas emnas suenter il «lockdown» è il dumber da dumondas per agid social sa multiplitgà per quatter. Quai en cumparaziun cun la medema perioda da l’onn passà.

Dapi che la situaziun extraordinaria ha entschet ils 16 da mars è il dumber da persunas che dovran sustegn social creschì abrupt. Pertutgads èn tenor in studi da la Scol’auta turitgaisa per scienzas applitgadas ZHAW cunzunt uschenumnads «working poor» – pia persunas ch’avevan gia avant la crisa problems finanzials. Tranter quellas tutgan surtut lavurants cun paja per ura e lavur a temp parzial, sco er independents.

Il mument saja grev dad examinar las dumondas per sustegn social. Quai cunzunt pervquai ch'il contact persunal è restrenschì. Quai maina tar retardaments che mettan ils pertutgads en situaziuns d'urgenza.