Agricultura - Las sfidas da la midada dal clima

Ils purs èn pertutgads dublamain da las sfidas da la midada dal clima: Per l'ina han els sezs da cumbatter cun las consequenzas da la midada dal clima, per l'autra èn els sezs era responsabels per ina buna part dal sbuf da gas da serra. Per l'Uniun purila svizra èsi perquai cler ch'i dovra mesiras.