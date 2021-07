Tecnica genetica en l’agricultura duai er en il futur restar scumandà en Svizra. Il Cussegl federal vul prolungar il moratori per cultivar plantinas midadas geneticamain per ulteriurs quatter onns. El ha deliberà ina missiva correspundenta per mauns dal parlament. La durada dal moratori duai vegnir nizzegiada per approfundar la savida davart las novas proceduras da la tecnica genetica, scriva il Cussegl federal. I na dettia ni da l'agricultura ni da consumentas e consuments in interess d'abolir il moratori.

Il moratori exista dapi il 2005 suenter ch'il suveran svizzer ha approvà in’iniziativa. Dapi lura è il moratori vegnì prolungà trais giadas. Organissems manipulads geneticamain dastgan perquai en Svizra mo vegnir semnads per la perscrutaziun.