L'intermediader d'abitaziuns Airbnb crescha rasantamain en Svizra. Ils ultims 12 mais han passa 900'000 persunas prendì a fit in dormitori sur la plattafurma.

Airbnb crescha ad in crescher

Quai èn circa trais giadas dapli ch'anc avant trais onns. Sco quai che Airbnb scriva en ses rapport da viadi 2018 saja er s'augmentada la muntadada da fittar abitaziuns en las regiuns ruralas. Ils ospitants lunsch davent da las citads grondas hajan registrà in augment dubel uschè ferm sco ils ospitants en ils centers. La pli gronda part dals giasts, numnadamain 200'000, derivan da la Svizra sezza ed èn en media 38 onns vegls.

Scuol, Unterseen e Crans-Montana èn en il trend

Per la stagiun d'enviern che stat avant porta sajan las destinaziuns da Scuol, Unterseen (BE) e Crans-Montana (VS) popularas. Tenor Airbnb hajan quellas registrà proporziunalmain il pli grond augment da cudeschaziuns en l'entira Svizra.

RR novitads 07:30