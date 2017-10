«Airbnb» duai survegnir regulaziuns

La plattafurma d'intermediaziun «Airbnb» ha consequenzas negativas per il martgà d'abitaziuns. Persunas che prendan a fit abitaziuns vegnan dischavantagiadas, perquai ch'i ha adina pli paucas abitaziuns a disposiziun ed ils tschains creschan ad in crescher.

Persunas che prendan a fit abitaziuns vegnian dischavantagiadas entras la plattafurma d'intermediaziun «Airbnb», quai scriva l'associaziun da locataris turitgaisa sa referind sin in studi. Surtut en las citads turisticas dettia quai adina damain abitaziuns, perquai ch'i vegnia sutaffittà abitaziuns via Airbnb. La consequenza saja ch'ils tschains per las abitaziuns creschian. L'associaziun da locataris pretenda ussa regulaziuns. Tranter auter stoppian las citads dastgar far tschertas cunvegnas directas cun Airbnb.

Per in martgà d'abitaziuns che funcziuna van ils Stadis Unids da quai ora, ch'i dovra ina quota d'abitaziuns vidas da 3%. La situaziun en citads svizras è dentant pli severa. Il 2015 èn 0,22% da las abitaziuns en la citad Turitg stadas vidas, a Basilea 0,42% ed a Genevra 0,45%.

Dumonda en Svizra è creschida

La situaziun en las trais citads ha il studi examinà a moda pli exacta. L'exempel da Basilea: Tranter il 2013 ed il 2016 è il dumber d'objects sin Airbnb creschì da 293 sin 1'092. Quai correspunda en l'onn 2016 a 42% dal dumber da letgs da hotels en la citad Basilea.

L'exempel da Genevra: Sco en l'entira Svizra correspunda il dumber d'abitaziuns u da chasas da pigliar a tschains a duas terzas. In terz dals purschiders a Genevra han dapli ch'ina abitaziun a disposiziun sin Airbnb. A partir da duas abitaziuns per purschider, vala quel sco purschider commerzial.

«Turissem da Kiez» a Turitg

A Genevra èn dapli che la mesadad dals purschiders preschents cun plirs objects – per part era trais u quatter. Duas persunas èn a la testa cun 33 respectivamain 34 objects. En Svizra è in purschider stà a la testa il 2016 cun 105 objects. Passa 70% dals objects a Genevra stattan a disposiziun l'entir onn. Quai mussia cleramain ch'i sa tractia d'in diever commerzial dals objects.

A Turitg sa mussa, tge ch'ils auturs dal studi manegian cun «turissem da Kiez». L'avust 2016 hai gì qua 2'000 objects a disposiziun. Procentual las pli bleras abitaziuns giaschian en ils quartiers Rathaus (2%), e Mühlebach (1,7%) sco era a la Langstrasse ed en il Seefeld (omadus 1,1%). La distanza tar attracziuns u lieus «hips» decidian tar la reservaziun. La media d'abitaziuns che stattan a disposiziun sin la plattafurma «Airbnb» en ina tscherta regiun da la citad è tar 0,4%.

RR novitads 15:00