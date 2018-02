Al tschaiver suonda in temp pli pauc dultsch – ma betg per tuts

La curaisma è ina tradiziun ch'è enconuschenta tar bleras religiuns. Tar ils catolics ha la curaisma lieu davent da mesemna da la tschendra enfin Pasca. Cun viver abstinent duain ins far penetienza e sa preparar sin ina da las grondas festas da la religiun catolica, la Pasca.

Pli baud era questa tradiziun fitg populara e blers creschids han l'ina u l'autra istorgetta da curaisma ch'els raquintan gugent vid la maisa da Pasca. Tar il giuvens para la tradiziun dentant d'avair pers la muntada. Intgins n'han anc mai considerà dad empruvar da desister dad insatge per 40 dis ed auters han empruvà e capitulà. Ad els manchia la disciplina.

Deliberar dad esser sclav dad auters

Per auters è la disciplina però er in aspect che cutizza da far curaisma. Uschia er per cusseglier dals chantuns Stefan Engler. Il politicher da la PCD è da l'avis che nus umans sajan savens sclavs dad auters. La curaisma saja ina buna scola per sa disciplinar e chattar tar sasez ed uschia er tar l'atgna voluntad.

Perquai desista el durant da la curaisma d'insatge ch'el ha il pli gugent: la tschigulatta.

Jau hai fitg gugent la tschigulatta. Durant la curaisma prova dentant da desister a la tschigulatta. Quai n'è betg uschia simpel.

Durant ils 40 dis preparaziun vul Engler dentant betg mo desister da la tentaziun dultscha, el vul en general reducir ses consum e stgaffir dapli temp per chaussas ch'han forsa betg spazi en l'agenda quotidiana. El saja conscient che la vita n'existia betg mo da consum, mabain er «d'ina vart che va plitost cunter dadens».

