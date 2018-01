In pau dapli prudientscha en la debatta davart ina cunvegna da rom cun l'Uniun europeica – giavischa il president da la confederaziun Alain Berset da ses collegas.

Suenter che divers cussegliers federals eran s'exprimids davart ina cunvegna cun l'Uniun europeica, ha cusseglier federal Alain Berset commentà envers la gasetta «Tagesanzeiger» ch'el sa giavischia dapli prudientscha da ses collegas.

Berset regorda al principi da colleghialitad

I fiss segir bun sch'ils cussegliers federals na sa mussian betg mo unanims suenter ina decisiun, mabain sa retegnessan er curt avant ina debatta. Ed en in'intervista cun Radio SRF ha il manader dal departament da l'intern regurdà ils ulteriurs chaus da la regenza federala ch'i saja da sa retegnair in pau avant ina decisiun. Uschiglio possian ins betg discurrer d'ina autoritad colleghiala.

Il socialdemocrat crai però tgi la colleghialitad vegnia respectada e ch'ins haja forsa surinterpretà quai ch'ils ses collegas hajan ditg.

Collegas èn sceptics

Il minister da finanzas Ueli Maurer aveva ditg envers la gasetta «Neuen Zürcher Zeitung» ch'ina cunvegna da rama na vegnia betg ad esser pussaivla a curta vista. La Svizra duai plitost sa concentrar sin in meglierament dals contracts bilaterals. Ed er il minister d'economia Johann Schneider-Amann era sa mussà sceptic envers ina schliaziun sperta cun l'Uniun europeica en ina intervista cun RTS. Per ch'i na capitian nagins sbagls stoppian ins prender temp. Entant è ina schliaziun proxima cun l'Uniun europeica er per Ignazio Cassis nunrealistica, sco ch'il minister da l'exteriur ha ditg al WEF.

La mesemna vul la regenza definir ina strategia da negoziaziun.

RR novitads 15:00