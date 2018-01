Alain Berset punctuescha l'impurtanza d'ina democrazia directa

Alain Berset ha cumenzà ses uffizi sco president da la Confederaziun. Il minister da l'intern suonda a Doris Leuthard.

Il presidi svizzer rotescha en in turnus dad in onn tranter ils 7 commembers dal Cussegl federal. L'onn 2018 occupa il minister da l'intern Alain Berset quest post.

Bler bun e tuttina bleras dumondas avertas

Il Romand ha cumenzà ses uffizi cun in pled da Bunmaun. En ses pled punctuescha el l'impurtanza da la democrazia directa. El saja cuntent da pudair viver en Svizra, in pajais stabil e segir cun ina economia che marscha bain ed en il qual che millis s'engaschia voluntariamain per la societad.

Tuttina sa fatschenta Berset cun bleras dumondas che pertutgan cunzunt destins persunals. Numnadamain dumondas en connex cun la plazza da lavur, la povradad ed la veglidetgna u il provediment medicinal. Sin questas dumondas dettia dentant respostas, pertge en ina democrazia possia mintgin cundecider.

Angaschament per il Rumantsch

Il socialdemocrat dal chantun Friburg, ch'è er minister da cultura, sa dat adina puspè fadia da discurrer rumantsch. Quai er cun ses pled da Bumaun al Radio Rumantsch.

RR novitads 11:00