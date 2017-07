Alarm per la biodiversitad svizra

In rapport da l'Uffizi federal per l'ambient fa ina bilantscha preoccupanta: Mintga terz animal e mintga terza planta èn en privel.

Il rapport è vegnì publitgà la gievgia a Berna, scriva l'uffizi en ina communicaziun a las medias.

Prest la mesadad da tut ils spazis da viver e passa in terz da tut las sorts d'animals e plantas ch'èn vegnids intercurids èn periclitads. Quai è la conclusiun d'in rapport da l'Uffizi federal per l'ambient ch’è vegnì publitgà la gievgia a Berna.

Diever memia intensiv – immissiuns memia autas

Per il nausch stadi da la biodiversitad sajan responsabels plirs facturs, argumentescha l'uffizi. Ina rolla impurtanta gioghia il basegn da terren creschent per abitadis ed infrastructuras ed il squitsch da l’agricultura intensiva.

« Adina pli aut vegn dentant er il squitsch tras sorts invasivas, micro-contaminaziuns e midaments dal clima. » Uffizi federal per l'ambient

«La biodiversitad pertutga a nus tuts»

L’uffizi admonescha da las consequenzas irreparablas ch’ina biodiversitad che vegn pli e pli pitschna haja per la vita en il mund. Grazia a la biodiversitad haja la societad aua da baiver, aria netta, fund fritgaivel, nutriment e protecziun da privels da la natira.

Da cumpensar questas prestaziuns saja per quant pli char che pajar per la protecziun da la biodiversitad, scriva l’uffizi en sia communicaziun a las medias.

Proxims pass a favur da la biodiversitad anc quest onn

Per realisar la strategia, ch’il Cussegl federal ha sviluppà per proteger la biodiversitad, han la Confederaziun ed ils chantuns prendì gia differentas mesiras. Uschia èn vegnids dublegiads ils daners per sanar e revalitar ils spazis da viver da muntada naziunala.

En pli duajan sustegnair tranter auter er novs reservats da guaud, spazis betg cultivads tranter il terren cultivà e la renaturalisaziun dad auas a la diversitad dad animals e plantas.

En in proxim pass la segunda mesadad dal 2017 vegn il Cussegl federal a tractar in plan d’acziun e decider ulteriurs pass, concluda l’uffizi sia communicaziun.

RR novitads 12:00