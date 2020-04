La centrala per l'applicaziun d'alarm Alertswiss , il link avra en ina nova fanestraper telefonin e tablet è l'Uffizi federal per la protecziun da la populaziun. «Dapi trais-quatter emnas avain nus 120'000 nizzegiaders novs», constatescha la manadra da communicaziun Sandra Kobelt. «En total avain nus 570'000 persunas che nizzegian l'app, quai è in svilup enorm.»

Dapi trais fin quatter emnas avain nus 120'000 nizzegiaders novs.

Dapi che la crisa da corona è arrivada en Svizra han pia 120'000 persunas en Svizra chargià giu l'applicaziun sin lur telefonin. Avant dus onns ha la Confederaziun lantschà Alertswiss per pudair alarmar la populaziun directamain en cas da privels da natira u accidents sco cumplettaziun per ils avertiments sur radio e sur l'alarm da sirenas.

Autoritads vulan cuntanscher tuts

L'entschatta da mars han las autoritads er cumenzà da distribuir tuttas infurmaziuns e cussegls enturn il coronavirus sur l'applicaziun. Tgi che chargia giu l'app po adattar las infurmaziuns tenor l'agen basegn. Datas na vegnian però rimnadas naginas ha sincerà Kobelt. Per las autoritads è il dumber creschent legraivel. En total vulan ellas dentant cuntanscher radund 3,8 milliuns tegnairchasas, quai fiss sis giadas dapli ch'actual.