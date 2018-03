Allergias – in tema che survegn adina dapli muntada en il mund modern. Cartas da menu senza segns spezials per persunas cun allergias ed affars che na vendan nagins products per allergichers na datti strusch pli. L'allergia la pli derasada n'è dentant betg l'allergia sin glutin u sin auters aliments, mabain l'allergia dal pollen.

Mintga quart svizzer pertutgà

Mintga quart svizzer patescha entant d'ina tala allergia. E ch'exact il dumber d'allergias da pollen s'augmentan uschè spert, n'è nagina casualitad: Pervi da la midada s'augmenta la concentraziun dal pollen adina pli fitg. Uschia reageschan er persunas che na mussassan nagina reacziun tar concentraziuns pli bassas. La disposiziun genetica per reagir allergic per exempel sin il pollen han numnadamain 30 fin 40% dals Svizzers.

E savens resta quai betg la suletta allergia: 60 fin 70% da las persunas che reageschan allergic sin plantas, sviluppeschan pli tard in'allergia da nutriment. Quai, ord il motiv che tschertas victualias cuntegnan ils medems alvs d'ov sco il pollen. Ins discurra er da «reacziuns a cruschada». Victualias tipicas èn nuschs u fritga da cros.

Allergias da nutriment specificas

Betg tut las allergias sin nutriment han dentant in connex cun allergias da pollen. I dat er allergias da nutriment. Tar quellas reagescha il corp sin ina structura specifica da las victualias. Quai po per exempel esser il cas tar furment, tar soja u er tar pesch. La tendenza è er tar questa allergias creschenta – dentant pli moderà. Per il mument pateschan 2 fin 3% da la populaziun d'ina tala allergia.

