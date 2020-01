I dat projects e decisiuns areguard il traffic public a nivel naziunal, sco per exempel pretschs da bigliets. Talas ed autras midadas sto l'entira branscha decider communablamain. Enfin uss è quai capità en gremis. Da nov èn tals gremis vegnids unids en ina organisaziun da l'entira branscha. Quella ha num «Alliance Swiss Pass» ed unescha 250 interpresas da transport sco er 17 uniuns da tariffa regiunalas sut in tetg.

Cun la nova organisaziun tetgala ch'è ida en vigur il prim da schaner 2020 èn tuts gremis colliads sut in tetg. Sco ils responsabels han accentuà a la conferenza da medias simplifitgeschia quai cunzunt decisiuns che pertutgan savens betg be ina singula fatschenta da transport mabain l'entira branscha, sco per exempel, pretschs per bigliets u in register naziunal da persunas che van senza bigliet. Er per ils novs bigliets automatics hai duvrà ina collavuraziun naziunala. Cun in bigliet automatic pon ins entrar en in bus, posta, tren u bastiment ed il telefonin cumpra automaticamain il bigliet correspundent.

500'000 persunas han abunament general

Dapi quest'emna han per l'emprima giada insumma passa mez milliun persunas en Svizra in abunament general per il traffic public. Ils davos dus decennis è quest dumber s'augmentà per il 20dubel. Quai vul dir che mintga 17avla persuna che viva en Svizra posseda entant in abunament general, sco l'associaziun da tariffas ch-direct communitgescha.

