Allianza rimna suttascripziuns - Lescha davart l'identitad digitala duai far naufragi

La Confederaziun na duai betg be renconuscher E-ID mabain era edir ella. Quai pretenda in'allianza tranter la societad digitala e la plattafurma We Collect che ha uss cumenzà a rimnar suttascripziuns per in referendum.