Ir a pe, nudar u ir cun velo. Quai cusseglia l'organisaziun mundiala da sanadad, WHO. Mintga persuna creschida duai sa muventar almain 21 minutas per di per prevegnir a malsognas e sbassar ils custs da sanadad.

Passa 25% dals creschids e radund 80% dals giuvenils sa movan memia pauc. A quella conclusiun vegn l'organisaziun da sanadad mundiala WHO en in rapport. Era en temps da restricziuns da corona saja sport impurtant, mintga moviment quintia.

A creschids recumonda l'Organisaziun mundiala da la sanadad WHO da far almain 2,5 fin 5 uras sport ad emna – quai fissan en media 21 minutas moviment per di. Questa recumandaziun valia er per glieud veglia, persunas cun in handicap u cun ina malsogna cronica. Uffants e giuvenils duessan far anc dapli moviment, numnadamain in'entira ura per di.

Evitar malsognas cronicas ed accidents

Sper sports sco nudar, ir cun velo u ir a pe cusseglia l'organisaziun da sanadad surtut er a persunas sur 65 onns da trenar supplementarmain la ballantscha e la coordinaziun per bajegiar si ils musculs – quai per evitar cupitgadas.

Activitad corporala regulara prevegnia a las pli differentas malsognas sco diabetes u er malsognas dal cor. Sa muventar gidia dentant er psichicamain, uschia per exempel cunter depressiuns u temas, scriva la WHO vinavant.

Spargnar 50 milliardas francs per onn

Tenor stimaziuns da la WHO pudessan vegnir evitads mintga onn var 5 milliuns mortoris anticipads, sche la glieud fiss corporalmain pli activa. Memia pauc moviment e las malsognas che resultan da quest fatg custian ils sistems da sanadad sin l'entir mund var 50 milliardas francs ad onn.