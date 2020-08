Avant in onn muntava la perdita anc a 206 milliuns francs. La svieuta saja sa reducida per 18% sin 1,8 milliardas francs. Quai ha communitgà il concern svizzer. Pervi da la crisa da corona saja la dumonda da l’industria per forza electrica crudada ensemen la primavaira ed uschia er ils pretschs, ha argumentà Alpiq. L'atgna producziun d'electricitad saja sa reducida durant ils emprims sis mais per 12%,

Per l’entir onn da fatschenta quinta il concern d’energia cun in resultat operativ positiv.