L'emprim lockdown la primavaira 2020 è stà in schoc per ils dus flight attendants Dominic Flepp e Michelle Courtens. Ma per il pèr, che ha visità tras ses job l'entir mund ed ha vivì ina vita sperta ed intensiva, ha quest emprim lockdown era gì ina tscherta romantica. Els han pudì relaxar ed ina giada simplamain far nagut – per quai han els uschiglio mai temp.

Ma uss, suenter quasi in entir onn en la lavur curta è quella romantica gia daditg svanida. Michelle na sgola insumma betg pli – cunquai ch'ella è flight attendant da freelance e Dominic, che lavura normalmain 100% tar la Swiss, sgola sin il pli ina giada il mais.

Temp liber enstagl temp en l'aviun

Uschia ha il pèr massa temp liber. Per vegnir sur las rundas, surtut mentalmain han els tschertgà differents passatemps. Uschia Dominic e Michelle fatg in curs da vaschler e chattà ina passiun. Gia avant ch'els han terminà il curs han els cumprà tut il material per lavurar a chasa. Lura han els organisà in atelier e cumenzà a producir. Cunquai che l'interess vi da ceramica fatga a maun en Svizra saja grond - vesan els potenzial en lur product ed han fundà lur agen shop.

Igl è gia ditg in siemi dad els dus da fundar insatge agen ensemen - sper la lavur tar la Swiss. Cun avair tant temp sco ussa saja quai il mument ideal d'empruvar or. Ma era sch'els han chattà uss ina passiun en la ceramica san els la fin finala, ch'els tutgan nagliur auter ch'en l'aria.