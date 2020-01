61% dals Svizzers e da las Svizras èn da l'opiniun che la polluziun da l'ambient daventa in problem adina pli grond. Il 2015 vesevan be 39% la situaziun uschè negativa. Quai mussa in'enquista da l'Uffizi federal da statistica.

Suenter il 2011 ed il 2015 ha l'Uffizi federal da statistica fatg in'enquista davart la qualitad da l'ambient ed il sa cuntegnair envers l'ambient. En tut ils secturs èn il bainstar e la cuntentientscha sa sbassads. Tar las duas enquistas da pli baud avevan anc 92% dals dumandads valità la qualitad da l'ambient sco buna u fitg buna. Il 2019 percunter eran be anc 84% dals dumandads da quell'opiniun.

La situaziun da l'ambient en ils conturns directs era en las emprimas duas enquistas anc per 95% dals dumandads buna. Tar la terza enquista eran be anc 89% cuntents cun quella. Pli mal guardi ora cun il rest dal mund: Il 2011 chattavan anc 23% dals dumandads che las relaziuns per l'ambient en il rest dal mund sajan bunas fin fitg bunas, il 2015 eran quai anc 20% ed il 2019 be anc 13%.

Tema da radiaziuns

Marcantamain s'auzada il 2019 è la cumpart da persunas che sa sentan disturbadas en ses conturns da la polluziun da l'aria. Entaifer quatter onns è quella cumpart creschida da 19% sin 34%. E fertant che be mintga quart s'agitava pli baud pervi da canera da traffic è quai uss gia bunamain mintga terz. Il pli ferm creschì èn dentant ils quitads pervi da la radiaziun d'antennas da la telefonia mobila sco er da lingias d'auta tensiun – numnadamain da 10% en l'emprima enquista sin 23% en quella dal 2019.

