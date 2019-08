Er en la naiv hai ozendi plastic e quai perfin en ils lieus ils pli allontanads en la Arctica. Perscrutaders da l'institut tudestg Alfred Wegener e da l'Institut per la perscrutaziun da la naiv e da las lavinas a Tavau han chattà particlas da materia sintetica en emprovas da naiv en las Alps svizras fin en il pli aut nord da l'Europa. Ils scienziads van or da quai che las particlas sa derasan entras l'atmosfera e ch'els vegnan lavads cun la naiv ord l'aria.

Differentas materias en differentas regiuns

La pli auta concentraziun da microplastic è vegnida chattada sin in stradun en la Bavaria cun 154'000 particlas per liter. En la Arctica eran quai fin 14'400 ed a Tavau han ils scienziads chattà radund 2700 particlas per liter. Tut tenor regiun èn vegnidas chattadas differentas sorts da materias sinteticas. Sin straduns è surtut vegnì chattà cautschuc. Ord quest material consistan pneus dad autos. En la Arctica ed en las Alps han ils perscrutaders chattà nitrilcautschuc, acrilats e particlas da lac.

