Sanitaris da salvament vegnan adina pli savens en situaziuns heiclias u vegnan schizunt attatgads. Perquai vul la sanitad da la citad da Turitg «Schutz und Rettung» equipar ils 370 sanitaris e las sanitarias, sco era ils medis d'urgenza, cun vestas che protegian cunter projectils e cuntels.

Protecziun e salvament

En ina concurrenza publica tschertgia la sanitad talas vestas per ses 370 sanitaris e medis d’urgenza, ch’ins possia purtar sur la vestgadira da lavur. Quai rapporta il «Tages-Anzeiger». Las novas vestas possian forsa in zichel «restrenscher» las forzas da segirezza, ellas protegian dentant era. 38'000 giadas per onn èn las forzas da salvament en acziun a Turitg. Tar var 300 cas datti situaziuns malsegiras.

RR novitads 10:00