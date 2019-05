Ina retschertga tar radund 4'500 dunnas, publitgada da gfs.berna mussa, che la cifra inuffiziala da violenza sexuala envers dunnas en Svizra è auta. Prest la mesadad da las dunnas ha nudà ch'ellas n'hajan raquintà a nagin e n'er betg annunzià in cas da violenza sexuala. Be 8% han denunzià il cas tar la polizia. L'onn passà ha la polizia registrà be 1'291 cas da violenza sexuala, tranter quels l'act sexual sfurzà e la violaziun.

Er bleras furmas da mulestas sexualas sajan pli derasadas che quai che la statistica mussia. Radund trais da quatter dunnas èn gia ina giada vegnidas mulestadas entras tutgar, embratschadas u bitschs. La secziun svizra dad Amnesty che ha dà l'incumbensa per la retschertga, discurra da resultats commovents.

Leschas pli severas

L'organisaziun per dretgs umans piglia uss sut la marella il dretg penal sexual en Svizra, quel saja antiquà. Amnesty pretenda che la convenziun d'Istanbul dal 2018 stoppia vegnir realisada. Tenor quella convenziun ha mintga act sexual cun in'autra persuna che n'è betg capità cun consentiment da valair sco delict.

Oz èsi en Svizra uschia: Sch'i na dat nagin med per sfurzar, lura n'è l'act en Svizra betg stà ina violaziun – er sche l'unfrenda ha ditg cleramain na, scriva Amesty.

Emprims pass gia fatgs

Cun ina petiziun a la ministra da giustia, Karin Keller-Sutter, ed ina campagna cunter violenza sexuala duai uss dar moviment. Dasper la refurma dal dretg penal pretendan pertutgads er ch'i vegnia rimnà datas a moda sistematica e che la persecuziun da tals delicts en Svizra vegnia perscrutada.

In emprim pass ha er il Cussegl federal gia fatg l'onn passà. L'avrigl ha el decidì intginas mesiras che duain far pli grev la vita a delinquents sexuals. Er la noziun «violaziun» duai vegnir schlargiada. Il Cussegl naziunal è suandà. Il Cussegl dals chantuns sto anc decider.

RR novitads 12:00