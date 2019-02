Viola Amherd vul plinavant laschar far ses departament in'analisa da la situaziun da periclitaziun en Svizra. En in proxim pass duess vegnir sclerida la dumonda co ch'in referendum cunter il project Air 2030 pudess vegnir pussibilità. Quai causa ina moziun che vegn or dal parlament.

Suenter che quellas dumondas èn scleridas, duess il dossier Air 2030 vegnir discutà en il Cussegl federal. Quai duess capitar anc en l'emprima mesadad da quest onn, hai num davart dal departament da defensiun. Las lavurs supplementaras pudessan avair in'influenza sin l'urari da l'entir proceder.

