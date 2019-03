La ministra da sport, Viola Amherd vul radunar vid ina maisa ils clubs da ballape, ils clubs dals fans, la liga da ballape e l'associaziun dals ballapedists. Uschia è Viola Amherd s'exprimida en l'emissiun Samstagsrundschau da radio SRF.

Tge ch'è capità [a Sion] na pon ins betg tolerar. Giugaders da ballape ed auters visitaders avessan pudì vegnir blessads – grev blessads.

Be da discutar a la maisa radunda na tanschia però betg, uschia Amherd. Perquai datti tenor ella be in med cunter la violenza da fans, numnadamain da tgisar consequentamain fans violents. I dovria ina persecuziun penala. Amherd sa er s'imaginar che polizia è preschenta en il stadion, tge che n'è il mument betg il cas. Ella veglia però er considerar autras mesiras. Cura che l'inscunter a la maisa radunda duaja avair lieu n'è anc betg cler.

La sonda passada ha l'arbiter stuì rumper giu il gieu Sion encunter ils Grasshoppers. Fans avevan randalà e dà fieu al pastg cun pyros.

RR novitads 15:00