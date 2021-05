En plirs centers federals per requirents d'asil sajan cussadents vegnids blessads corporalmain, maltractads e chastiads. Questas renfatschas fa Amnesty International cunter las firmas da segirezza ed autras persunas dal fatg che lavuran en ils centers federals. Avant curt avevan gia medias rapportà dad incaps en ils centers.

Concret ha l'organisaziun per la defensiun dals dretgs umans publitgà en in rapport 14 cas da maltractaments en tschintg centers d'asil da la Confederaziun. Capitads sajan ils incidents tranter il schaner 2020 e l'avrigl 2021 en ils centers da Basilea, Giffers (Friburg), Boudry (Neuchâtel), Altstätten (Son Gagl) e Vallorbe (Vad).

Renfatschas er cunter uffizi federal

Las renfatschas dad Amnesty International sa drizzan er al Secretariat da stadi per migraziun ch'ha surdà las lavurs da segirezza a firmas externas. En ina replica dal mardi refusa l'uffizi dentant ch'i dettia en ils centers violaziuns sistematicas dals dretgs umans e maltractaments envers requirents d'asil. L'entschatta dal mais aveva il Secretariat da stadi per migraziun communitgà d'avair pladì in expert extern per intercurir ils incaps ch'igl haja dà.