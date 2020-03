L'emna passada aveva la Confederaziun annunzià d'analisar datas anonimisadas e generalas da telefonins. Uschia è visibel nua che la glieud sa muventa ordavert. Emprims resultats mussan che la populaziun resguarda da principi ils scumonds dal Cussegl federal. Il pledader dal Cussegl federal, André Simonazzi ha sincerà sin twitter ch'i na dettia nagin tracking e nagina analisa da datas fundamentalas.

Terms stretgs

Las datas dals telefonins metta la Swisscom a disposiziun. Ella annunzia a la Confederaziun cun in retard da 24 uras nua ch'i ha dà fullas da glieud. Tenor il pledader da la Swisscom signaliseschia l'interpresa a l'Uffizi federal da sanadad BAG tals lieus nua che 20 u dapli telefonins sa chattan sin ina surfatscha da 100 sin 100 meters. Las analisas vegnian fatgas sulet en il spazi public e be paucs collavuraturs dal BAG haja access a questas datas. Las infurmaziuns dastgan vegnir nizzegiadas sulettamain per cumbatter la pandemia.

Per tadlar curt e concis: