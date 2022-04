Nossa redactura Fabia Caduff è entrada en praschun il venderdi a las 17:00 ed ha puspè pudì bandunar la praschun dumengia a las 10:00. Per dar in’invista co chi è dad esser en praschun, ha ella fatg in diari da video. I sa tracta da l’arrest da polizia.

audio 40 uras en praschun - ina reportascha 04:10 min, aus RTR Audio vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 4 minutas 10 Sekunden.

La praschun

La praschun Turitg-vest vegn duvrada en l'avegnir per l‘arrest d’inquisiziun e l’arrest da polizia. Quai vul dir per l’arrestaziun provisorica.

Per l’arrest da polizia stattan 124 plazzas a disposiziun. En quest d‘arrest fa la polizia inquisiziuns durant maximalmain 48 uras per ramassar mussaments. Sche quels mussan che la persuna è innocenta, po la persuna turnar en libertad. Però sche ils mussaments inditgeschan dentant ch‘ins è probabel culpabel, lura cumenza l‘arrest d‘inquisiziun. Per quella stattan 117 plazzas a disposiziun en la nova praschun. Pir cura ch'ina persuna vegn sentenziada, banduna ella la praschun da Turitg-vest e vegn messa en ina instituziun per l'execuziun giudiziala.

Per l‘andament da test èn tschients persunas s'annunziadas. L’interess è stà fitg grond. En tut èn vegnidas elegidas var 170 persunas per passentar voluntarmain temp en praschun. En tut ha gì lieu l‘andament da test durant quatter dis – da gievgia, ils 24 da mars enfin dumengia, ils 27 da mars.