Il svizzer Raphael Krucker daventa nov CEO da l'Andermatt Swiss Alps SA. El surpiglia l'entschatta 2020 il post sco nov schef da l'interpresa e succeda a Franz-Xaver Simmen ch'aveva demissiunà la primavaira. Krucker ha lavurà durant plirs onns tar il concern da tecnologia Bühler ed è stà durant 14 onns activ en differents posts da manager. Tenor communicaziun veglia l'interpresa cumenzar cun il CEO nov ina èra nova .

Suenter ch'ils elements centrals per l'infrastructura turistica èn vegnids realisads, vegn uss cumenzà cun ina nova fasa.

Fin che Krucker cumenza sia nova sfida vegn l'ASA manada dal CEO da Orascom Khaled Bichara. Orascom posseda il mument radund 49% da la societad, il rest tutga en il possess privat da Samih Sawirs. Tenor communicaziun dal schaner vul l'interpresa dentant cumprar enavos la maioritad da l'investur egipzian durant ils proxims dus onns.

Restructuraziuns tar Andermatt Swiss Alps

Gia l'entschatta da l'onn aveva l'interpresa annunzià in nov manader da marketing. Alura era Harry John, in Vallesan, vegnì elegì nov en uffizi. John aveva manà durant intgins onns l'organisaziun da promoziun dal chantun Berna «BE! Tourismus» ed avant ha el lavurà per Montreux-Vevey Tourismus. Tar l'interpresa Andermatt Swiss Alps tutgan tranter auter la SkiArena Andermatt-Sedrun, The Chedi Andermatt, Radisson Blu Reussen ed Andermatt Swiss Alps Golf Course.

