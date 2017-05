André Blattmann s'engascha per vischnancas da muntogna

L'anteriur schef da l'armada svizra è vegnì elegì da nov en la suprastanza dal Padrinadi svizzer per las vischnancas da muntogna.

La radunanza annuala dal padrinadi ha elegì el, sco era l'anteriur cusseglier guvernativ turitgais Ruedi Jeker. Il quint annual dal Padrinadi per las vischnancas da muntogna serra cun in gudogn da passa 22 milliuns francs.

Passa 18 milliuns francs ha il padrinadi sbursà per projects - 1 milliun è ì en il fondo per scolas en regiuns muntagnardas.

