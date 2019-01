Sch'ins guarda sin la filmografia dad Andrea Zogg è spert cler ch'el è actualmain fitg dumandà per rollas en films. Uschia ves'ins el actualmain en il film «Zwingli», dentant era en il nov film «Der Büezer», ina istorgia d'in lavurant e ses patratgs en la vita. Andrea Zogg è quel che porta il dialect Grischun en quests films. Surriend ed cun ironia di el: «Jau sun il Grischun da las quotas, mintgatant ditg jau era – il successur da Zarli Carigiet».

La lavur vid quels dus films è stada per el fitg differenta. Il motiv èn las cundiziuns per realisar ils films. In film cun in grond budget e l'auter cun in fitg pign.

RR actualitad 17:00