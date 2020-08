Las uniuns da branscha da gastronomia ed hotellaria èn cleramain cunter l'iniziativa che vul far ina fin a la libra circulaziun da persunas cun l'Uniun europeica.

Cleramain cunter l'iniziativa da limitaziun èn las associaziuns da turissem, uschia era Hotelleriesuisse. Il president Andreas Züllig di, ch'ina gronda part dals hotels grischuns vegniss en las stretgas senza persunal da l'exteriur. Er ses manaschi a Lai na funcziunass betg senza persunal da l'Italia, dal Portugal u da la Germania. In terz da ses 120 collavuraturs e collavuraturas saja da l'ester.

Era autras malsegirtads

Era il manader da fatschenta da Gastro Grischun Marc Tischhauser è da l'avis, ch'ils manaschis da gastro na funcziunassan betg senza persunal da l'exteriur, en spezial betg senza stagiunaris. Vitiers vegniss che l'iniziativa mettess en privel ils contracts bilaterals cun l'UE. Uschia pudessan per exempel ils pretschs s'augmentar. Per la branscha muntass quai ulteriuras malsegirtads, e quai suenter in temp difficil cun l'entira crisa da corona.