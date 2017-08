Android pli popular che iPhone

Onns a la lunga è l’iPhone stà il telefonin, ch’è vegnì vendì il pli bler en Svizra. Nov occupan uss ils telefonins dad Android l’emprim plaz.

L’iPhone n’è betg pli il pli popular smartphone en Svizra. Quai demussa in’enquista dal servetsch da cumparegliaziun «comparis.ch». Onns a la lunga èra mintga segund iPhone che vegneva vendì in iPhone. Da nov è il product dad Apple sin il segund plaz. Per l’emprima giada sin l’emprim plaz en Svizra èn ils smartphones dad Android ch’han in sistem operativ da Google. Lur quota da participaziun al martgà è s’augmentà per 13% sin 55%. La quota dad Apple munta anc a 41%.

Sin l'entir mund cuntanschan ils telefonins dad Android durant l'emprim quartal dal 2017 ina part dal martgà da 86,1%. La quota da partizipaziun al martgà dad Apple è stagnada cun 52 milliuns iPhones sin 13,7%. Quai resulta dad indicaziuns dal perscrutader dal martgà Gartner.

