Animals en miseria

En Svizra s'augmentan massivamain ils cas da maltractament d'animals. Quai rapportan pliras gasettas da la dumengia.

Tenor la «Ostschweiz am Sonntag» e la «Zentralschweiz am Sonntag» han ins registrà l'onn passà in augment da 21% dals cas sulettamain tar las violaziuns da las prescripziuns federalas davart la protecziun d'animals. Las gasettas sa basan sin ina statistica da la Confederaziun da la fin da fanadur. Il «Sonntagsblick» scriva che sulettamain en il chantun Turitg haja l'Uffizi veterinar contestà la mesadad da las passa 700 controllas betg annunziadas.

Avis da mancanzas sin bains purils

Radund 2,8 milliardas francs pajaments directs ha la Confederaziun pajà l'onn passà a 46'000 manaschis purils. Tar passa 7'200 dals manaschis, ubain quasi mintga 6avel bain puril, han ils controlladers remartgà mancanzas. L'Uffizi federal d'agricultura quinta ch'en radund 10% dals cas sa tractia da grevs surpassaments cunter la protecziun d'animals u las prescripziuns ecologicas.

La Protecziun svizra dals animals vegn dentant a la conclusiun che radund in quart dals cas pertutgia la protecziun d'animals.

