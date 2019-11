Dapi il fanadur 2018 ston plazzas libras en professiuns cun ina quota da dischoccupaziun da 8% u dapli vegnir annunziadas.

Davent il 2020 duai esser decisiva ina quota da dischoccupaziun da 5%.

En total hajan ils centers regiunals survegnì radund 120'000 annunzias che cuntegnan 200'000 da plazzas libras, scriva il SECO.

L'obligaziun d'annunziar plazzas libras als centers regiunals per intermediar lavur vegn suandada e realisada a moda effizienta. Uschia il facit dal SECO en sia emprima bilantscha. Il dumber da plazzas annunziadas saja s'augmentà marcant dapi l'introducziun da l'obligatori la stad 2018. Ins ha survegnì bunamain in terz dapli annunzias che pensà. Dapli annunzias n'haja betg mo dà tar plazzas che patrunas e patruns èn obligads d'annunziar, era las annunzias facultativas èn idas marcant ensi, quai tenor il rapport.

Effect anc betg evaluà

L’obligaziun d'annunziar las plazzas è il resultat da l’iniziativa da l’immigraziun da massa da la PPS ch'è vegnida acceptada a l’urna il 2014. L’iniziativa aveva sco finamira da reducir l'immigraziun. La cifra d'immigraziun è sa reducida ils ultims onns. Ed era la quota da dischoccupaziun è per il mument sin in bass da record da 2,1%. Dentant n'è anc betg vegnì evaluà sche quai pudess era avair da far cun l'obligaziun d'annunziar las plazzas. Quella evaluaziun vegnia pir fatga en in proxim pass. Tenor il SECO saja l'obligaziun in bun instrument per ils centers da lavur regiunals. Els hajan dapli transparenza per plazzas avertas.

