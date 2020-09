L’anteriur campiun olimpic da skis Didier Défago è il nov president da l’Uniun da las pendicularas vallesanas. La radunanza generala ha elegì il Vallesan ier venderdi a Vervorin en sia nova funcziun. Avant era el vicepresident. Didier Défago succeda a Berno Stoffel ch’è ussa il nov directur da l’Uniun da Pendicularas Svizras.

Grondas sfidas

Didier Défago succeda a Berno Stoffel, ch’è ussa il nov directur da l’Uniun da las pendicularas svizras. Las pendicularas stettian pervia dal coronavirus avant grondas sfidas. Il purtar mascrins en cabinas e chamonas serradas haja mussà effect. Las pendicularas sperian ussa, ch'ins stoppia per l'enviern betg anc prender mesiras pli strictas. Ellas pretendan, ch'i «valia per els las medemas mesiras sco per il traffic public».

60 milliuns damain svieuta

En l'emprima mesadad da la stagiun 2019/2010 han las pendicularas vallesanas gì svieutas da record. Ils 13 da mars 2020 hajan ins pervia dal coronavirus stuì serrar tut. Tenor ina retschertga tar ils commembers taxescha l'uniun la perdita da la svieuta sin radund 60 milliuns francs. Tar ils dis dad ir cun skis han las pendicularas vallesanas nudà in regress da 16,5%.