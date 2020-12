Il politicher da la PCD, Flavio Cotti, è vegnì elegì il 1986 en il Cussegl federal sco successur dad Alphons Egli. Durant ses 12 onns sco cusseglier federal ha Cotti l'emprim manà il Departament da l'intern e pli tard lura quel da l'exteriur. Durant ses temp d'uffizi è Cotti stà duas giadas president da la Confederaziun – quai il 1991 e 1998.

Flavio Cotti 1939 – 2020 Textbox aufklappen Textbox zuklappen Flavio Cotti è stà cusseglier federal dal 1987 fin 1999. Avant sia elecziun en la regenza federala è Cotti stà activ sin tut ils nivels politics: Sco emprim en la legislativa da Locarno e lura en il parlament tessinais. Il 1975 è el vegnì elegì en la regenza tessinaisa ed il 1983 en il Cussegl naziunal. Suenter che Cotti è sa retratg ord il Cussegl federal ha el surpiglià divers mandats da prestige. Uschia è el per exempel stà commember dal cussegl administrativ da la Georg Fischer SA. Flavio Cotti è naschì ils 18 d'october dal 1939 sco burgais da Prato Sornico a Muralto. Suenter ch'el ha gì frequentà scolas catolicas ad Ascona e Sarnen, ha Cotti studegià giurisprudenza a Friburg.

Sco minister da l'exteriur ha il Tessinais rinforzà la posiziun internaziunala da la Svizra e promovì ina politica da l'avertura. Il punct culminant da sia carriera è stà il 1966, cura ch'el ha presidià la OSCE, l'Organisaziun per segirtad e collavuraziun en l'Europa. In impurtant success politic da Cotti è stada la cunvegna bilaterala cun l'Uniun europeica. Cotti è adina stà cun persvasiun davos al finamira strategica da far part da l'UE.