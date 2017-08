Anteriur Imam vegn accusà

Oz, 10:50

SDA / Corina Schmed

L’Imam da la moschea An’ Nur a Winterthur duai avair appellà da commetter crims e violenza. La procura publica da Winterthur pretenda perquai in chastì da 18 mais praschun ed in scumond d’entrar en Svizra per almain 15 onns.