Anteriur minister da la Gambia resta en arrest

L’anteriur minister da la Gambia, Ousman Sonko resta en arrest d’inquisiziun. Quai ha decis il Tribunal da las mesiras repressivas a Berna. Uschia suonda el a la dumonda da la Procura publica federala da prolungar l’arrest per trais ulteriurs mais.

Tenor la Procura publica federala èsi uschia pussaivel da cuntinuar las investigaziuns cunter Sonko. Ad el vegn rinfatschà d’avair commess crims cunter l’umanitad en la Gambia. Uschia saja el stà en ina posiziun da clav durant il reschim dal anteriur dictatur Yahya Jammeh. Era saja Sonko responsabel per tortura e repressiuns, ni ch’el savevi da quellas, scriva la Procura publica.

Dumandà asil en Svizra

La fin da schaner era Sonko vegnì arrestà a Lyss (BE). El aveva dumandà asil e viva en ina dimora per requirents d’asil. Sco motiv per l’arrestaziun numna la Procura publica ina dumonda d’arrest da l’organisaziun nunguvernamentala Trial.

